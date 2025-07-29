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تنسيق الجامعات 2025، أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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يبحث أولياء الأمور والطلاب عن أماكن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، لتسجيل الرغبات ومواعيد عمل تلك الأماكن.

 

وفي ضوء التقرير التالي، نستعرض أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني ومواعيد العمل.

 

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني


• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.


• معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية.

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني 


• بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب على موقع التنسيق الإلكتروني  .

 

مواعيد عمل مكاتب التنسيق من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا

تنسيق الجامعات 2025، تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات والمعاهد 2025، غدا الثلاثاء لطلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، تبدأ خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲ وفقا للحد الأدنى.

 

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025

 

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي: 

 

 

 

أولا: النظام الحديث:

  • الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر
  • الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر
  • الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

  • الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر
  • الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر
  • الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

تعليمات هامة بشأن التنسيق الإلكتروني للجامعات

  • يتم القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت من هنـــــــــــــا.
  • تتوفر الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.
  • ويمكن للطلاب باستخدام الحاسب الشخصي تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة يوميًا طوال فترة المرحلة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مع إمكانية التعديل في أي وقت حتى غلق باب التسجيل.
  • تستمر فترة تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام لكل مرحلة.
  • ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

 

ووفقا للاحصائيات المعلنة من وزارة التعليم العالي، بشأن عدد الطلاب في كل شعبة، من شعب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وأعداد المقبولين سنويا من الطلاب في الكليات المختلفة، فإن مؤشرات تنسيق كليات الشعبة العلمية 2025، من المتوقع أن تقترب من الآتي:

 

كلية الطب: تقترب من 93.5 %

 

كلية طب الأسنان: تقترب من 93%

كلية العلاج الطبيعي: تقترب من 92.5%

كلية الصيدلة: تقترب من 92%

كليات الهندسة: تقترب من 90%

كلية التخطيط العمراني: تقترب من 89%

كلية السياسة والاقتصاد: تقترب من 86%
إحصائيات أعداد الطلاب في المرحلة الأولى للتنسيق 2025

 

 

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