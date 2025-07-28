بزيادة 3 جنيهات، أسعار البطاطس في سوق العبور اليوم الإثنين

أسعار البطاطس في سوق العبور، سجلت أسعار البطاطس ارتفاعات ملحوظة في سوق العبور للجملة، إذ ارتفع سعر كيلو البطاطس نحو 3 جنيهات مقارنة بسعره أمس.

أسعار البطاطس

أسعار البطاطس في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوحت أسعار البطاطس في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين بين 6 و12 جنيهًا.

أسعار البطاطس

ارتفاع أسعار البطاطس في أسواق التجزئة

كما سجلت أسعار البطاطس ارتفاعًا في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

20 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البطاطس في أسواق التجزئة

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 12.1 جنيه في أسواق التجزئة، بارتفاع يقدر بـ 50 قرشًا عن سعرها أمس، بينما تراوحت أسعار كيلو البطاطس بين 7 و20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وعن أسعار الخضراوات الأخرى في سوق العبور للجملة، فجاءت كالأتي:

سعر الخضار اليوم الإثنين

تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو.

بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر فاصوليا من 22 إلى 34 جنيها.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 6.5 جنيه.

تراوح سعر باذنجان رومي من 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه.

تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5.5 جنيه.

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر فلفل ألوان من 8 إلى 16 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 15 جنيها. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 15 جنيها. تراوح سعر البامية من 15 إلى 35 جنيهًا. تراوح سعر قثاء بين 6 إلى 9 جنيهات.

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