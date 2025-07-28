أحمد الفيشاوي يكشف مفاجأة في أول فيديو من كواليس "سفاح التجمع"

فاجأ الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره في أول فيديو من كواليس تحضيرات فيلمه المنتظر “سفاح التجمع”، الذي يتعاون خلاله مع المخرج محمد صلاح العزب ومن إنتاج أحمد السبكي.

في هذا السياق، نشر أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو من كواليس تحضيرات فيلم سفاح التجمع، ظهر خلاله يدرس اللغة الإنجليزية أون لاين، وهو الأمر الذي فعله سفاح التجمع بالواقع، حيث إنه اشتهر بـ إعطاء كورسات اللغة الإنجليزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد الفيشاوي، شوق جمهوره لـ فيلم سفاح التجمع، وظهر خلال الفيديو بنفس هيئة السفاح، إذ نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: من تحضيرات شخصية شريف لفيلم سفاح التجمع.. قريبًا.. تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي وإشراف عام كريم السبكي.

على الجانب الآخر، كان السيناريست محمد صلاح العزب أعلن عن بدء التحضيرات لتصوير فيلم "سفاح التجمع" الذي يقدم قصة سفاح التجمع ويلعب دوره النجم أحمد الفيشاوي بتوقيع المنتج أحمد السبكي.

فيلم سفاح التجمع

ونشر صلاح العزب لقطات لـ أحمد الفيشاوي أثناء التحضيرات لشخصية سفاح التجمع، ويجري حاليا الاختيار على أعضاء العمل بجانب الفيشاوي.

مسلسل سفاح الجيزة

ومؤخرا قدم محمد صلاح العزب قصة السفاح القذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ سفاح الجيزة، وجاء العمل من بطولة الفنان أحمد فهمي وبتوقيع المخرج هادي الباجوري.

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