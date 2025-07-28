أنا الأم الحزينة، فيروز تكتب فصلًا جديدًا في دفتر الألم والفقد

باللون الأسود وبنظارة تخفي عيون تائهة هبطت فيروز من السيارة برفقة ابنتها ريما، حولها زحام من محبيها هي وزياد وعائلة الرحبانية، ولكنها لا تنتبه إلى ذلك الزحام حيث كانت عيناها ثابتة نحو الأمام، تتجه إلى داخل كنيسة سيدة الرقاد حيث يقام عزاء زياد، ابنها وحبيبها الذي رحل وأخذ معه قطعة أخرى من روحها.. رحل ليلحق بحبيبها عاصي وحبيبتها وابنتها ليال.

بالرغم من الألم البادي على وجهها وقلبها الذي يعتصر من الحزن إلا أن عيونها تأبي أن تعبر عن حجم الألم أمام الجموع، خاصة أن الفقد والألم لم يكن زوارًا جدد على فيروز، تلك النجمة التي سطعت في سماء الفن وكان اسمها لامعًا وشهرتها ملء الدنيا، إلا أنها وبالرغم من نجاحها الفني وأغنياتها التي سكنت، ولا تزال تسكن القلوب إلا أنها واجهت كزوجة وكأم أوجاعًا أعظم.

فقد من الله على فيروز وزوجها عاصي بأبناء أربعة، وهم زياد وهلي وليال وريما، الأول هو زياد الذي كان طفلًا طبيعيًا وموهوبًا، أما هلي فقد ولد عام 1958 ولكن بعد الولادة واجهت معه جارة القمر أول الاختبارات الصعبة كأم، حيث عانت من مشاعر الألم حينما أكد لها الأطباء أن صغيرها هلي أصيب بمرض السحايا، وأنه لن يعيش سوى سنوات قليلة، ورغم انشغالها الفني رفضت فيروز وضع ابنها المريض في دار للرعاية وكانت ترعاه بنفسها، ورغم نبؤات الأطباء لا يزال هلي على قيد الحياة حتى الآن ولا تزال فيروز “تخدمه” بكل حب وبالرغم من تقدمها في العمر كانت هي التي تقوده بكرسي متحرك، كما أظهرت صورة نشرتها ريما الرحباني على حسابها على فيس بوك عام 2022 لإحياء ذكرى والدها عاصي وشقيقتها ليال.

فقدان عاصي الرحباني

تزوجت فيروز من الموسيقي الراحل عاصي الرحباني، وكان رفيق رحلتها الفنية ورحلتها في الحياة ووالد أبنائها، وفي عام 1972 مرض عاصي مرضًا شديدًا ودخل المستشفى وغنت له فيروز حينها “سألوني الناس عنك يا حبيبي.. كتبوا المكاتيب وأخدها الهوا.. بيعز علي غني يا حبيبي.. لأول مرة ما بنكون سوا”، ولكنه عاد من المرض وأكمل معها الحياة حتى عام 1986 حيث كانت فيروز على موعد مع الفقد الأول، حيث رحل عاصي عن الحياة وتركها تواجه الأيام مع الأبناء وحدها، وبعد الرحيل غنت فيروز لحبيبها في أحد الحفلات “لأول مرة ما بنكون سوا” مرة أخرى ولكنها لم تتمالك دموعها، حيث أنهما لن يكونا معًا فعلًا للأبد، وأصبحت فيروز وحيدة بدون حبيبها ورحلت عنها حينها أول “شقفة” من قلبها.

رحيل ليال

وبعد رحيل عاصي بعامين، كانت فيروز على موعد مع وجع أكبر، ألم مفاجئ لم تحسب له حسابا، فقد تم نقل ابنتها ليال ذات الـ 29 ربيعًا آنذاك للمستشفى بسبب مرض مفاجئ، حيث عانت من انفجار بالمخ، وهو المرض ذاته الذي تسبب في وفاة عاصي من قبل، وأذيع خبر وفاتها قبل الرحيل الفعلي لها مما زاد من مرارة الألم، وبعد التأكد من الوفاة، حفر في قلب فيروز جرحًا لم يهدأ مع الأيام.

زياد.. رحيل الابن الأكبر

عاشت فيروز بألم فقدان الابنة والزوج، حاولت التماسك رغم الحزن من أجل زياد وريما وهلي “ملاك البيت”، ومع مرور الوقت قررت طواعية أن تقضي أوقاتها مع أبنائها، تعاظم بداخلها دور الأم عن أي دور سواه، وتقدمت في العمر وهي بين أبنائها تجمعهم بكل حب، حتى زياد الذي كان رفيقًا لمشوارها الفني إلى جانب كونه ابنها الأكبر و"الفرحة الأولى"، بالرغم من تمرده وحدوث قطيعة بينهما إلا أنه لم يبعد كثيرًا، وعاد إليها وإلى أحضان العائلة في الأخير.

ومنذ يومين يشاء القدر أن تتجدد أحزان فيروز من جديد وتتعاظم، وكأن أحزانها السابقة لم تكن كافية، حيث كتب عليها تذوق وجع فقدان “الضنا” من جديد، فرحل ابنها زياد، أما هي فحاولت أن تكون متماسكة هذه المرة أيضًا ولكن الألم الساكن في قلبها كان واضحًا على ملامحها، باديًا في إصرارها على توديعه بنفسها، وحرصها على إلقاء النظرة الأخيرة على حبيبها الذي كبر أمام عيونها وتألقت موهبته بين يديها وكان سببًا في تغيير ملامح مشوارها الفني، الذي تمرد وكان نابضًا بالحياة وعاشقًا للحرية.. كان الألم واضحًا من خلال إصرارها على التواجد من أجل الوداع الأخير لجسد زياد الساكن، وحرصها على تلقي العزاء فيه وإهدائه بنفسها باقة زهور تحمل جملة تعبر عن الحب والصدمة بداخلها “إلى ابني الحبيب.. فيروز".. ودعت حبيبها وهي تتذكر شريط حياتها معه منذ أن استقبلته مولودًا حتى اللحظة التي ترى فيها محبيه وهم يتذكرون محاسنه كفنان راحل.. أما هي فتتذكره كإبن كسر رحيله قلبها.. لتصبح ترنيمة “أنا الأم الحزينة” التي غنتها فيروز من قبل معبرة تمامًا عما تمر به.

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