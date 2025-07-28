أسباب تلف وسادات الفرامل وطرق صيانتها

وسادات الفرامل.. تعتبر وسادات الفرامل هي واحدة من أهم أجزاء نظام الفرامل لديك في معظم السيارات، يوجد وسادتان للفرامل وسادة داخلية ووسادة خارجية لكل عجلة ويبلغ إجمالي عدد وسادات الفرامل ثماني وسادات يستخدم الفرجار الضغط الهيدروليكي للضغط على هذه الوسادات ضد قرص الفرامل المكون الذي يتم تثبيت كل من إطارات سيارتك به في كل مرة تضغط فيها على دواسة الفرامل.



وعندما تتباطأ سيارتك، يتحول توازن وزنها إلى الأمام، مما يجعل الجزء الأمامي أثقل من الجزء الخلفي وللتعويض عن هذا النقل للوزن، تضع أنظمة الكبح التقليدية ضغطًا أكبر على الفرامل الأمامية مقارنة بالخلفية، وبالتالي، قد لا تتآكل وسادات المكابح بشكل متساوٍ، في الواقع، تتآكل وسادات الفرامل الأمامية بشكل أسرع بشكل ملحوظ من وسادات المكابح الخلفية.



كانت وسادات المكابح لديك تتآكل بشكل غير متساوٍ بين جانبي السائق والركاب في السيارة، فقد تكون لديك مشكلة في الفرجار أو الدوارات أو الوسادات لا نوصي ببساطة باستبدال الوسادات البالية في هذا السيناريو. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حل مشكلة خطيرة محتملة بدلًا من ذلك، ابحث عن أصل المشكلة.

مؤشرات تآكل وسادات الفرامل



إن معرفة الوقت المناسب لاستبدال وسادات المكابح أمر حيوي للحفاظ على سلامة وأداء سيارتك. تشمل العلامات الشائعة لتآكل وسادات المكابح ما يلي:

1 – أصوات صرير أو طحن عند الكبح

2 – دواسة الفرامل الناعمة

3 – دواسة تنبض أثناء الكبح

4 – مسافات توقف أطول

5 – الأخاديد الموجودة على أسطح أقراص الفرامل

6 – عجلة القيادة التي تنحرف إلى أحد الجانبين أثناء الكبح



تميل وسادات المكابح الأمامية إلى أن تكون أكبر حجمًا ومصنوعة من مركبات أكثر قوة لزيادة الاحتكاك. تميل وسادات المكابح الخلفية إلى أن تكون أصغر حجمًا، مما يقلل الاحتكاك ويحافظ على استقرار السيارة أثناء الكبح الشديد.

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