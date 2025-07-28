فيات سترادا 2026، شهدت الساعات الماضية إقبالا على محرك جوجل للبحث عن أسعار ومواصفات سيارات فيات سترادا موديل 2026، البيك أب العائلية، لأنها تناسب العائلات في السفر وقطع مسافات طويلة.

ويصل سعر السيارة إلى قرابة 850 ألف جنيه.

مواصفات تصميم سيارات فيات سترادا موديل 2026

حصلت سيارات فيات سترادا على محرك 1.3 لتر بقوة 109 حصان، وناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك حسب اختيارك، بجانب نظام حقن وقود إلكتروني بيقلل الاستهلاك ويوفر في البنزين، ونظام تعليق متطور بيريّحك حتى على الطرق غير الممهدة

واكتملت مواصفات سيارات فيات سترادا موديل 2026، بشبكة أمامية عريضة بتفاصيل من الكروم تمنح حضورا مميزا على الطريق، ومصابيح LED نحيفة بلمسة عصرية ووضوح ممتاز بالليل، وخطوط جانبية بارزة تعبر عن قوة التصميم، وصندوق خلفي واسع عملي للشحن أو حتى الرحلات العائلية، ونظام صوت رباعي، وتكييف يلائم طقس الصيف.



مواصفات الأمن والسلامة لسيارات فيات سترادا



نظام الثبات الإلكتروني (ESC) يحافظ على توازن العربية في الملفات.



نظام فرامل مانعة للانغلاق (ABS) لحماية أكثر أثناء الفرملة المفاجئة.



حساسات خلفية تساعدك في الركن من غير قلق.

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