تداول 9 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 506 شاحنة و70 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 194 شاحنة و34 سيارة، وشملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 312 شاحنة و36 سيارة.

شهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية 2 وعمان، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة Falcon UA وعلى متنها 2400 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي لصالح جهاز الخدمة الوطنية حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من الإجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها وحجرها بمحجر بيطري جهاز الخدمة الوطنية، وغادرت السفينة Alcudia Express، وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و272 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وأور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4115 راكب بموانيها.



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