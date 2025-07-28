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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبطت  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22%  عند مستوى 34554 نقطة، وتراجعت  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 42043 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27%  عند مستوى 15561 نقطة.

وتراجع   مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29%  عند مستوى 10249 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25%  عند مستوى 13880 نقطة، وانخفض  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.43%  عند مستوى 3530 نقطة.

 

 

تعاملات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.424 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42465 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 15520 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13945 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات الأربعاء الماضي، آخر جلسات الأسبوع، قبيل إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة

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23 يوليو ؤشرات البورصة المصرية ؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات المتوسطة الشركات الصغيرة البورصة المصرى

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