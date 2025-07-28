رسالة رئيس ريال مدريد تفتح باب البقاء أمام النجم البرازيلي

كشفت تقارير صحفية كواليس مكالمة هاتفية بين البرازيلي رودريجو جناح ريال مدريد مع شخصية بارزة في النادي الملكي، بشأن مستقبله مع الملكي.

ووفقا لشبكة "ديفسنا سنترال"، ما زال رودريجو محور الجدل في نادي ريال مدريد، وهو أمر لا يروق للإدارة، خاصة بسبب الضجيج الإعلامي المحيط به، والذي يدرك النادي أنه سيستمر حتى نهاية الميركاتو الصيفي.



ولم يتلق رودريجو حتى الآن، أي عروض رسمية لمغادرة ريال مدريد، مما دفع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي، لتوجيه رسالة واضحة للنجم البرازيلي.





وكان رئيس الملكي دائمًا من أبرز المدافعين عن رودريجو، واعتبره لسنوات طويلة، لاعبه المفضل، الذي يمتد عقده حتى صيف 2028.

وقبل أيام، تلقى رودريجو، اتصالًا من شخصية بارزة في الريال، تحدثت إليه باسم فلورنتينو بيريز، لتوضح له موقف النادي الإسباني.

وجاءت الرسالة الرسمية إلى رودريجو كالتالي "إذا كنت ترغب في الرحيل، فعليك جلب عرض كبير... لكننا نريدك هنا، ولا نرغب في بيعك".

وتتطابق هذه الرسالة، مع ما صرح به تشابي ألونسو مدرب الفريق، خلال مؤتمره الصحفي الأخير في مونديال الأندية، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان.

وقال ألونسو للصحفيين: "لم نقم بالكثير من التدوير في هذا المونديال، وسيتغير السياق في المستقبل"، وذلك بعد غياب اللاعب البرازيلي عن المشاركة في نصف النهائي أمام الفريق الباريسي.

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