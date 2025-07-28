الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسالة رئيس ريال مدريد تفتح باب البقاء أمام النجم البرازيلي

ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية كواليس مكالمة هاتفية بين البرازيلي رودريجو جناح ريال مدريد مع شخصية بارزة في النادي الملكي، بشأن مستقبله مع الملكي.

ووفقا لشبكة "ديفسنا سنترال"، ما زال رودريجو محور الجدل في نادي ريال مدريد، وهو أمر لا يروق للإدارة، خاصة بسبب الضجيج الإعلامي المحيط به، والذي يدرك النادي أنه سيستمر حتى نهاية الميركاتو الصيفي.

 


ولم يتلق رودريجو حتى الآن، أي عروض رسمية لمغادرة ريال مدريد، مما دفع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي، لتوجيه رسالة واضحة للنجم البرازيلي.



وكان رئيس الملكي دائمًا من أبرز المدافعين عن رودريجو، واعتبره لسنوات طويلة، لاعبه المفضل، الذي يمتد عقده حتى صيف 2028.

وقبل أيام، تلقى رودريجو، اتصالًا من شخصية بارزة في الريال، تحدثت إليه باسم فلورنتينو بيريز، لتوضح له موقف النادي الإسباني.

وجاءت الرسالة الرسمية إلى رودريجو كالتالي "إذا كنت ترغب في الرحيل، فعليك جلب عرض كبير... لكننا نريدك هنا، ولا نرغب في بيعك".

وتتطابق هذه الرسالة، مع ما صرح به تشابي ألونسو مدرب الفريق، خلال مؤتمره الصحفي الأخير في مونديال الأندية، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان.

وقال ألونسو للصحفيين: "لم نقم بالكثير من التدوير في هذا المونديال، وسيتغير السياق في المستقبل"، وذلك بعد غياب اللاعب البرازيلي عن المشاركة في نصف النهائي أمام الفريق الباريسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد رودريجو البرازيلي رودريجو فلورنتينو بيريز تشابي ألونسو

مواد متعلقة

موقف ريال مدريد النهائي من رحيل ألابا للدوري السعودي

ريال مدريد يعرض 3 لاعبين من نجومه للبيع

بعد حصول مبابي على رقم 10، من يرتدي القميص 9 في ريال مدريد؟

بعد أزمات فينيسيوس جونيور، هل يتحقق حلم رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند؟

الأكثر قراءة

برغم امتلاء بحيرة سد النهضة، خبير: إثيوبيا تحجز 90 مليار متر مياه عن مصر

جريمة تهتز لها السماء، ضبط شاب بعد 3 ساعات من قتله لأمه بسبب 250 جنيه

بعد عودته لساعات، انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن الجيزة

الدليل الشامل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2025

محافظ الشرقية يُقررالنزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام

بعد التراجع الأخير، سعر صرف الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الإثنين

أخبار مصر: حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب، حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير، عودة التيار الكهربائي للجيزة، حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي

أم مكة وزوجة شيكا على رأس القائمة.. القصة الكاملة لـ اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء (فيديو جراف)

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الإثنين في الأسواق

رابط موقع تنسيق الجامعات 2025، انطلاق تسجيل الرغبات غدا

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والشمام في سوق العبور

انخفاض 3 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقدونس في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبًا

هل يحق للأب أخذ منقولات ابنته بعد زواجها؟ رد حاسم من الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية