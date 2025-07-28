إصابة 11 عاملا في حادث تصادم بالمنوفية

أُصيب 11 عاملا في حادث تصادم وقع صباح اليوم الإثنين، بين سيارة ميكروباص ومركبة أخرى على طريق كفر داود – السادات بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأكد مصدر طبي بمستشفى السادات أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات، إلى جانب حالتين اشتباه كسر في الفخذ، مشيرًا إلى أن جميع المصابين في حالة مستقرة ويخضعون للرعاية والمتابعة الطبية.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

1. ن.ع.س – كدمات وسحجات بالجسم



2. م.ع.ر – كدمات وسحجات



3. آ.ف.س – كدمات وسحجات



4. س.إ.أ – كدمات وسحجات



5. أ.ح.ع – كدمات وسحجات



6. أ.ع.م – كدمات وسحجات



7. و.إ.ع – اشتباه كسر في الفخذ الأيمن



8. ن.س.م – اشتباه كسر في الفخذ الأيسر



9. ه.ر.ع – كدمات وسحجات



10. ي.م.ح – كدمات وسحجات



11. ش.ع.د – كدمات وسحجات

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بينما تم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي

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