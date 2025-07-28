السفير السوداني لـ فيتو: أبناء شعبنا عاشوا في مصر أعزاء مكرمين.. وكامل الوزير حبيب السودانيين (فيديو)

بدأ صباح اليوم، توافد المئات من أبناء الشعب السوداني المقيمين في مصر إلى محطة رمسيس، استعدادًا لاستقلال القطار المخصص لنقلهم إلى محافظة أسوان، تمهيدًا لعودتهم إلى وطنهم الأم، بعد فترة طويلة قضوها في ضيافة الشعب المصري الشقيق.

وأكد الفريق أول عماد الدين مصطفى، سفير السودان في القاهرة، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن هناك توجيهات مباشرة من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لنقل الأشقاء السودانيين، وتذليل جميع التحديات التي قد تواجههم خلال عملية العودة.

وأشار السفير السوداني إلى أن أبناء السودان عاشوا في كنف مصر أعزاء مكرمين، واصفًا الشعب المصري بالأصيل، الذي لم يتردد في احتضان الأشقاء السودانيين خلال محنتهم، بعد الهجوم الوحشي الذي تعرض له السودان من قبل الميليشيات والمرتزقة.

وأضاف أن الاستقرار بدأ يعود تدريجيًا إلى السودان، ما يستدعي عودة أبنائه لإعادة إعمار بلدهم والمساهمة في بناء مستقبله، معبرًا عن شكره العميق للفريق كامل الوزير، الذي وصفه بـ "حبيب السودان وشعب وادي النيل".

مغادرة السودانيين مصر

ودخل عدد من أبناء الشعب السوداني بمحطة رمسيس صباح اليوم، في نوبة بكاء خلال لحظة وداعهم ومغادرتهم مصر.

وحرصت هيئة السكك الحديدية على تسهيل إجراءات سفرهم من خلال توفير عدد كبير من الموظفين لتقديم الإرشادات إلى السودانيين العائدين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم.

كما وفرت الهيئة سيارات كهربائية خاصة داخل المحطة لتسهيل تحركات كبار السن والأطفال مع أمتعتهم وحقائبهم.

واستعدت السكك الحديدية، لتشغيل القطار الثاني المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك يوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

وينطلق من محطة مصر القطار الثانى رقم 1940 (ثالثة مكيفة)، الساعة 11:00 صباحًا، ليصل إلى محطة أسوان الساعة 11:00 مساءً في نفس اليوم، طبقا لجدول تشغيل القطار الأول الذي تم تسييره في 21 يوليو الجاري.

على أن يعود القطار من أسوان إلى القاهرة يوم الثلاثاء 29 يوليو برقم 1945 (ثالثة مكيفة)، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 07:50 صباحًا، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 21:50 مساءً، وذلك لخدمة جمهور الركاب وتوفير وسيلة نقل مريحة ومنظمة.

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