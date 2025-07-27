الوكالة الوطنية للأمن بهولندا: إدراج إسرائيل لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا اليوم الأحد، إدراج إسرائيل لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد.

حل دائم على أساس حل الدولتين

في سياق متصل، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبل الدفع نحو حل الدولتين.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن مؤتمر نيويورك في 28 و29 يوليو يجب أن يطلق مسارًا جديدًا لحل دائم على أساس حل الدولتين.

وجدد الرئيس الفرنسي، تأكيده بالاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أنه يجب إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل لأنه هو الطريق إلى السلام.

الاعتراف بدولة فلسطين

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال فى وقت سابق: “قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين وفاء بالتزامنا التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “سأعلن قرار الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل”.

وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن الحرب في غزة فقدت معناها الاستراتيجي وأصبحت تدور في حلقة مفرغة من العنف والمعاناة.

وأكد أن “هذه الحرب لن تحقق الأمن لإسرائيل، ولن تجلب السلام للفلسطينيين”.

وشدد ماكرون، على أن "المجتمع الدولي بحاجة إلى تحرك عاجل نحو حل سياسي شامل يقوم على أساس حل الدولتين".

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