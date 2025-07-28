خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود الأثنين

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة يس 30ق

19:06( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ / شعبان الصياد وما تيسر من سورتى الإنسان/ النازعات 45ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة آل عمران 45ق

024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة النمل 44ق

03:15 (قبل الفجر) للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الإسراء 30ق



تلاوات المصحف المرتل ليوم الإثنين :



الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورتى الزمر - غافر ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 08:54 / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورتى غافر - فصلت ومدة التلاوة / 31 ق

الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورتى الشورى - الزخرف ومدة التلاوة / 29 ق

/ / الساعة10:45 تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سور الزخرف - الدخان - الجاثية - الأحقاف ومدة التلاوة / 31 ق

الساعة / 11:18 / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سور الأحقاف - محمد - الفتح - الحجرات ومدة التلاوة / 31 ق

/ الساعة/ 13:41 تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سور الحجرات - ق - الذاريات - الطور - النجم ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 15:18 / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سور القمر - الرحمن - الواقعة - أول الحديد ومدة التلاوة / 30 ق

/ / الساعة 01:00 تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سور الحديد - المجادلة - الحشر ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 02:43 / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورة الممتحنة حتى آخر الطلاق ومدة التلاوة / 30 ق

/ / / الساعة05:23 تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورة التحريم حتى المعارج ومدة التلاوة / 29 ق

فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدورى في الساعة 20:16

- والتلاوة من آية 130 سورة طه إلى آية 82 سورة الأنبياء تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة 28

فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٢٧

- والتلاوة من سورة النور من آية ٢١ إلى آية ٥٧ من سورة النور تسبقها تقدمة د / عبد الكريم صالح ومدة التلاوة ٢٣ ق



أما الختمة المرتلة

فتذاع في الساعة 01:53 تلاوة للقارئ / أحمد محمد عامر / من الآية 47 من سورة الروم وحتى الآية 6 من سورة الأحزاب / 29:20 ق



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