الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إجازة لأسرة مسلسل اللعبة الجزء الخامس

مسلسل اللعبة
مسلسل اللعبة

حصلت أسرة مسلسل اللعبة الجزء الخامس علي إجازة لمدة 5 أيام لبناء ديكورات جديدة ليتم التصوير بها.

 

وكان الفنان هشام ماجد  قد صور  عددا من مشاهد الجزء الخامس لمسلسل اللعبة بمنطقة الصليبية.

مسلسل اللعبة

في هذا السياق، تحدث مخرج المسلسل معتز التوني عن الاستعانة ببعض المؤثرين على السوشيال ميديا للتواجد في الأعمال الفنية قائلًا: "مش كل الناس على السوشيال ميديا لذيذة وممكن شخص يعمل فيديوهات حلوة جدًّا ولكن أمام الكاميرا الموضوع مختلف، غير الممثل الدارس وتعلم في المعهد، والوقوف أمام الكاميرا غير الموبايل تماما".

مسلسل "اللعبة"، بطولة الفنان هشام ماجد وشيكو، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، وغيرهم، وتم إنتاج أربعة أجزاء من العمل حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هشام ماجد مسلسل اللعبة شيكو اخبار الفن

الأكثر قراءة

محافظ الشرقية يُقررالنزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام

بعد التراجع الأخير، سعر صرف الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الإثنين

توافد مئات السودانيين على محطة قطارات رمسيس لاستقلال قطار العودة إلى السودان (فيديو وصور)

أخبار مصر: حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب، حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير، عودة التيار الكهربائي للجيزة، حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي

نص القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا

طه عزت يوضح أبرز تعديلات لائحة المسابقات الجديدة (فيديو)

انخفاض 3 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025

رابط موقع تنسيق الجامعات 2025، انطلاق تسجيل الرغبات غدا

خدمات

المزيد

رابط موقع تنسيق الجامعات 2025، انطلاق تسجيل الرغبات غدا

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والشمام في سوق العبور

انخفاض 3 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025

تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات القمة بالدور الأول في الدوري الممتاز

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقدونس في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبًا

هل يحق للأب أخذ منقولات ابنته بعد زواجها؟ رد حاسم من الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية