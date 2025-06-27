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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في وسط البلد

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت نيابة وسط القاهرة الكلية المعمل الجنائي لبيان سبّب حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي في أحد العقارات بمنطقة وسط القاهرة، دون وقوع أى إصابات.

 

حريق شقة سكنية بوسط القاهرة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بأحد العقارات بوسط القاهرة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم  إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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