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خارج الحدود

إسرائيل تستدعي السفير الفرنسي في تل أبيب

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير الفرنسي في تل أبيب اليوم الأحد، "للتوبيخ".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن السفير الفرنسي في تل أبيب التقى مع  المدير العام لوزارة الخارجية إيدن بار تال، وذلك عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

إسرائيل تستدعي السفير الفرنسي  في تل أبيب

وعقد الاجتماع في وزارة الخارجية بتل أبيب، حيث قال المدير العام إن فرنسا اختارت الإضرار بإسرائيل في أصعب أوقاتها، وأضرت بذلك بشكل مباشر بمفاوضات إعادة الرهائن ووقف إطلاق النار، وكذلك بأي مفاوضات سياسية مستقبلية، وفق قوله.

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وأضاف المدير العام أن "تصريحات فرنسا بتحديد ما هو مناسب لأمن إسرائيل بدلا من الحكومة المنتخبة في إسرائيل، هي ادعاء مكشوف يقوض سيادة إسرائيل".

 

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن باريس سوف تعترف بفلسطين كدولة وسط تصاعد الغضب العالمي بسبب الحرب في غزة والحصار الذي يعيشها القطاع.

وقال ماكرون في منشور عبر منصة "إكس" إنه "سيضفي الصبغة الرسمية على القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر".

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إسرائيل تل أبيب ماكرون

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