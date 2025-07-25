الجمعة 25 يوليو 2025
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حوادث

إصابة شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالمريوطية

أسعاف، فيتو
أسعاف، فيتو

أصيب شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بـمنطقة المريوطية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


 

حادث المريوطية اليوم 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب للطريق بمنطقة المريوطية، صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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