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ثقافة وفنون

يوسف معاطي: مبارك كان بيحب هذا المشهد في فيلم طباخ الريس

يوسف معاطي؛ فيتو
يوسف معاطي؛ فيتو

قال الكاتب والمؤلف يوسف معاطي: إن فكرة فيلم طباخ الرئيس جاءته حين كان يجلس ذات مرة في مكان في منطقة المهندسين وشاهد رجلا علم أنه طباخ الرئيس مبارك فتحدث معه ودارت بينهما عدة لقاءات.

 

وأضاف خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس أنه لم يتم الموافقة على الفيلم والرقابة اعترضت وأكثر من كان معجبا بالفيلم وموافق عليه هو الرئيس مبارك.

 

وتابع أن مبارك أعجب أيضا بمشهد الرئيس عندما أتى بينما يأكل الوزراء فقال لهم: "عيشوا كما يعيش الشعب".

 

عادل إمام 

تابع أن الفنان عادل إمام هو من كان سيقوم بدور الرئيس مبارك وقلت له إن بطل الفيلم هو طباخ الرئيس، فقدم الشخصية الفنان خالد زكي وكان رائعا جدًا.

كما قدم بعدها شخصية وزير الداخلية بمسلسل "صاحب السعادة".

وعن ترشيح الفنان طلعت زكريا لشخصية بطل الفيلم وطباخ الرئيس أجاب أنه كان شبه الطباخ الحقيقي وأنا اشتغلت معه كثيرًا.

 

 

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يوسف معاطي طباخ الريس فيلم طباخ الريس الفنان خالد زكي

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