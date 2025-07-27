الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأحد

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب، استقر سعر الجنيه الذهب، خلال حركة تعاملات، اليوم الأحد 27 يوليو 2025، ليسجل 37040 جنيهًا بحركة البيع والشراء بالسوق المحلية. 

سعر الجنيه الذهب، الجنيه الذهب في مصر يعد من أكثر أشكال الذهب رواجًا، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى الإهداء في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج والولادة. 

وتستعرض “فيتو” أسعار الجنيه الذهب فى الصاغة وأهم ما يُميز الجنيهات الذهب في السوق المصرية. 

اقرأ التالي: 240 جنيهًا ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

 

الجنيه الذهب وسيلة استثمار

يعد الجنيه الذهبي أكثر من مجرد وسيلة استثمار، فهو يحمل أثرًا ثقافيًا واجتماعيًا عميقًا يتوارثه الناس هدية في مناسبات مثل الأعراس والميلاد، ويُعدُّ رمزًا للمكانة والديمومة حتى بين الأجيال، فيشهد تقليدًا مستمرًا يستمد جذوره من الماضي. 

حيث يُظلّل الذهب بصفته "لحم الآلهة" ويحظى بتقدير روحي منذ عهد الفراعنة، كما ان هيبة الجنيه تكمن في قوة رمزيته ؛ فهو يمثل الأمن المالي ويُمنح كضمان مستقبلي لعائلة جديدة، فيصبح "في متناول الأيدي" وسيلة لحفظ الثروة وتوثيق الروابط العائلية والثقافية على حد سواء.

مكانة قوية كملاذ آمن في مواجهة التضخّم

اقتصاديًا، يحظى الجنيه الذهبي بمكانة قوية كملاذ آمن في مواجهة التضخّم وتقلبات سعر الصرف، الأمر الذي ينعكس في ارتفاع الإقبال عليه خلال فترات ضَعضقة العملة المحلية أو اضطراب السوق العالمي، وبينما تحاول الدولة تنظيم السوق عبر إنشاء صناديق استثمار ذهبية تُتيح حفظ القيمة دون امتلاك المعدن المادي مباشرة، فإن الطلب على الجنيه يظل مرتفعًا بفضل سيولته وسهولة تداوله، وهكذا، يظل الجنيه الذهبي جزءًا من المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مترسّخًا بين مظاهر الاحتفال والتراث ومفردات الحماية المالية.

 

كيفية حساب المصنعية على الذهب

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطا. 

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل، وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن. 

 

ما أحجام العملات الذهبية؟

ويمكن القول: إن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية، وتشمل الآتى:

جنيه ذهب 8 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب 4 جرامات 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب 2 جرام 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

 

أوزان أخرى بالسوق المحلية

يُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط. 

أوزان الجنيه الذهب 

  • 1 جنيه ذهب = 8 جرامات.
  • ½ جنيه ذهب = 4 جرامات.
  • ¼ جنيه ذهب = 2 جرام. 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف 

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.  

الجنيه غير المغلف 

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك. 

الاستثمار فى الجنيه الذهب

جدير بالذكر يفضل البعض الاستثمار في الذهب؛ كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به، كما أن الجنيهات الذهب في مصر تُعد من أكثر أشكال الذهب رواجًا، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى الإهداء في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج والولادة .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الجنيه الذهب اسعار الجنيه الذهب فى الصاغة اسعار الجنيه الذهب في مصر الذهب سعر الجنيه الذهب

مواد متعلقة

تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية

3965 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 27-7-2025 بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025

سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم السبت بالصاغة

هذا العيار تجاوز 60 جنيها، سعر جرام الفضة في ختام تعاملات السبت

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية بختام تعاملات اليوم السبت

تراجع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم السبت

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

الأكثر قراءة

وفاة الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة بالمنيا

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

5 كليات جديدة تنضم لتنسيق الجامعات 2025، تعرف عليها

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 47، أميرة تكشف هوية قاتل عثمان ومقتل صالح

وفاة علاء السيد كابتن منتخب كرة اليد السابق

عائلات الجيزة تغادر منازلها بسبب أزمة الكهرباء.. و"جزيرة الذهب" بلا حلول منذ أكثر من 23 ساعة

كان في طريقه لاستلام منصبه، تفاصيل مصرع مدير أمن الوادي الجديد إثر انقلاب سيارة

تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة إيقاف أجهزة المحمول الواردة من الخارج

خدمات

المزيد

شروط القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة في البنك الأهلي

بعد التراجع المفاجئ، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأحد

5 كليات جديدة تنضم لتنسيق الجامعات 2025، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات القمة بالدور الأول في الدوري الممتاز

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «وفاكهة وأبا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 31 من سورة عبس

أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي لـ الصلاة بالبنطلون والفانلة الداخلية (فيديو)

تفسير رؤية الملاهي في المنام وعلاقتها بالمشاكل والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية