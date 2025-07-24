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رياضة

بايرن ميونخ يرفع عرضه للتعاقد مع لويس دياز من ليفربول

لويس دياز، فيتو
لويس دياز، فيتو

تحرك نادي بايرن ميونخ الألماني مجددا بعرض أخير لحسم صفقة اللاعب الدولي الكولومبي لويس دياز نجم وجناح فريق ليفربول الإنجليزي.

ويرغب العملاق البافاري في تدعيم خط هجومه بصفقة دياز بعد إصابة جمال موسيالا في كأس العالم للأندية 2025.

عرض بايرن ميونخ الجديد لضم لويس دياز

 وبحسب تقرير نشره موقع "فوت ميركاتو"، فإن بايرن ميونخ أبدى رغبته بضم دياز بعرض جديد بعدما رفع المقابل المالي إلى 70 مليون يورو بجانب بعض الامتيازات المالية.

ويرغب ليفربول في الحصول على 80 مليون يورو للاستغناء عن خدمات الجناح الأيسر الكولومبي.

وارتبط اسم لويس دياز باهتمام عدة أندية لضمه، أبرزها: برشلونة الإسباني، والنصر السعودي، ولكن اللاعب يتواجد، حاليًا، برفقة فريقه ليفربول في جولته الآسيوية.

وأبدى الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول ترحيبه برحيل الجناح الكولومبي للاستفادة ماليا من عائد بيعه، خاصة أنه لن يكون له دور فني كبير في ظل رغبة النادي في التعاقد مع الثنائي ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وهوغو إيكتيكي نجم آنتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان ليفربول قد أبرم عدة صفقات لتدعيم صفوفه، على رأسها: فلوريان فيرتز، وجيريمي فريمبونج، ثنائي باير ليفركوزن الألماني.
 

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