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محافظ الإسكندرية يفتتح المعرض اليدوي تزامنا مع احتفالات العيد القومي

تعليم الاسكندريه
تعليم الاسكندريه

افتتح  الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية يرافقه الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية، معرض الأعمال اليدوية والحرفية القديمة.

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وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية ومحمد السني رئيس مجلس أمناء المحافظة ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية التسع ووكلاء الإدارات ولفيف من قيادات المديرية وموجهى عموم الأنشطة التربوية بالمديرية والاداراات ومجلس أمناء الإدارات التعليمية.

وقد بدأت مراسم الاحتفال بجولة داخل معرض الأعمال اليدوية ومناقشة الطلاب فى الأعمال المقدمة.

وأثنى محافظ الإسكندرية على أقسام المعرض من (مجال صناعي وتربية فنيةووسائل تعليمية ووحدة منتجة وصحافة مدرسية والموهوبين والاقتصاد المنزلى وقسم التعليم الفنى والاكلات المتميزة من التعليم الفني وطلابة داخل المعرض  من مأكولات رمزية للثقافة السكندرية).

وقام بمشاهدة عروض رياض الأطفال المتميزة من عروض تقديمية ومعلوماتية  متنوعة  عن شخصيات سكندرية بارزة وقام الطلاب بتسليم سيادته مفتاح الإسكندرية لبداية الحفل.

كما تابع الفريق خلال جولته طلاب رياض الأطفال يرتدون الأزياء التراثية السكندرية عبر العصور وكذلك ماكيتات لشخصيات سكندرية ومعالم الإسكندرية السياحية وكذلك الحرف والمهن الخاصة بالمحافظة ومشغولات يدوية متنوعة من الصدف والقطع البحرية المختلفة.

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الفريق أحمد خالد الاسكندرية الدكتور عربي ابو زيد

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