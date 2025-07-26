محافظ الدقهلية يتدخل لإنهاء أزمة المياه بعرب شراويد: "مش همشي غير لما الميه توصل لكل بيت"

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، شكوى المواطنين من انقطاع مياه الشرب بقرية عرب شراويد التابعة لمركز دكرنس، حيث وصل إلى القرية والتقى المواطنين واستمع إلى مشكلاتهم بنفسه في موقع الحدث.

مش همشي من هنا إلا لما الميه توصل لكل مواطن

وفي موقف إنساني حاسم، جلس "المحافظ " بين الأهالي قائلًا: "مش همشي من هنا إلا لما الميه توصل لكل مواطن.. أنا قاعد معاكم، وهلف على كل بيت في القرية".

حل مشكلة انقطاع المياه بشكل عملي ومباشر.

وفي استجابة عاجلة، أصدر اللواء طارق مرزوق توجيهاته الشديدة اللهجة باستدعاء:

المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية،جميع قيادات الشركة،مدير شركة مياه دكرنس،رئيس مركز ومدينة دكرنس، وذلك إلى داخل قرية عرب شراويد فورًا، لمتابعة وحل مشكلة انقطاع المياه بشكل عملي ومباشر.

توفير سيارات مياه شرب نقية فورًا لتوزيعها على المنازل

ووجّه "المحافظ" تعليمات حاسمة لرئيس شركة مياه الشرب:بتوفير سيارات مياه شرب نقية فورًا لتوزيعها على المنازل بالقرية لحين عودة المياه عبر الشبكة،تشغيل رافع "اللطيّفة" لزيادة الضخ القادم من محطة مياه ميت فارس، إعداد جدول مناوبات ميدانية لقرى خط ميت فارس – عرب زيدان لضمان تدفّق المياه إلى نهاية الشبكات وأطراف القرى.

"لن أقبل أي تقصير أو تأخير في ملف حيوي كهذا"

وقال "مرزوق": "من واجبي ومسؤوليتي أن تصل مياه الشرب إلى كل بيت في قرى ومدن محافظة الدقهلية.. ولن أقبل أي تقصير أو تأخير في ملف حيوي كهذا".

مشكلة المياه في أي قرية لن تُترك دون تدخل مباشر وفوري

وأكد "المحافظ "أن مشكلة المياه في أي قرية لن تُترك دون تدخل مباشر وفوري، مضيفًا:"خدمة المواطن ليست تفضلًا بل واجبًا.. ولن أسمح أن يبيت أي مواطن في الدقهلية دون مياه".

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