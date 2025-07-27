الأحد 27 يوليو 2025
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أخبار مصر

فتح باب التقديم بالدورة الثانية من جائزة عين شمس للتميز الحكومي

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 تُعلن جائزة عين شمس للتميز الحكومي 2025 عن فتح باب التقديم للانضمام إلى فريق "مقيمين التميز الداخلي" من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، أو الكليات وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.

وذلك وفقًا لشروط التقدم للانضمام إلى فريق التقييم وهى ؛ أن يكون المتقدم من شاغلي الدرجات التخصصية المختلفة بالجامعة أو الكليات (ويُفضَّل الحاصلون على درجتي الماجستير أو الدكتوراه).

يأتي ذلك برعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وفي إطار تنفيذ جوائز التميز الداخلي بجامعة عين شمس (جائزة المؤسسة المتميزة فئة الكليات)، والتي تأتي ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الأعلى للجامعات وذلك في ضوء أهداف جائزة مصر للتميز الحكومي الهادفة إلى تعزيز روح التنافس والتميز على مستوى المؤسسات الحكومية، دعمًا لتحقيق رؤية مصر 2030.


يُفضَّل من لديه خبرة سابقة في مجالات المراجعة، التقييم، أو إدارة الجودة.


القدرة على العمل بروح الفريق.


الحصول على تقدير "امتياز" في تقارير كفاية الأداء خلال السنوات الثلاث الأخيرة.


إجادة استخدام الحاسب الآلي.


القدرة على العمل تحت ضغط.


التفرغ الكامل خلال فترة التقييم.


أن يكون المتقدم ليس ضمن فريق جائزة التميز بالكلية المنتسب لها.


الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التي يعمل بها داخل الجامعة أو الكلية.
 

مواعيد هامة:
آخر موعد لتلقي طلبات التقديم 30 يوليو 2025
على أن يكون التدريب الأساسي للمقيمين 5 و6 أغسطس 2025
ويستمر العمل خلال فترة تقييم طلبات الترشح للجائزة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2025.

 

 للتقديم، يُرجى ملء النموذج الإلكتروني عبر الرابط التالي هنا 
 

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التخطيط والتنمية الاقتصادية أعضاء هيئة التدريس التخطيط والتنمية الاقتصادي العاملين بالجهاز الاداري تحقيق رؤية مصر 2030 المجتمع وتنمية البيئة خدمة المجتمع وتنمية البيئة رؤية مصر 2030 رئيس جامعة عين شمس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

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