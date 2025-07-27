أجريت اليوم الأحد قرعة الدوري المصري الممتاز في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، حيث أسفرت القرعة عن جدول مباريات غزل المحلة في الدور الأول من البطولة والذي جاء كالتالي..

جدول مباريات غزل المحلة في الدور الأول بالدوري الممتاز

الجولة الأولي: البنك الأهلي ضد غزل المحلة.. ستاد القاهرة

الجولة الثانية: غزل المحلة ضد سموحة.. ستاد المحلة

الجولة الثالثة: الجونة ضد غزل المحلة.. ستاد خالد بشارة

الجولة الرابعة: غزل المحلة ضد الأهلي.. ستاد المحلة

الجولة الخامسة: الاسماعيلي ضد غزل المحلة.. ستاد الاسماعيلية

الجولة السادسة: غزل المحلة ضد المقاولون.. ستاد المحلة

الجولة السابعة: المصري ضد غزل المحلة.. ستاد السويس

الجولة الثامنة: بتروجيت ضد غزل المحلة.. ستاد بتروسبورت

الجولة التاسعة: غزل المحلة ضد انبي.. ستاد المحلة

الجولة العاشرة: الزمالك ضد غزل المحلة ستاد القاهرة

الجولة 11: غزل المحلة ضد كهرباء الاسماعيلية.. ستاد المحلة

الجولة 12: حرس الحدود ضد غزل المحلة.. ستاد الكلية الحربية

الجولة 13: غزل المحلة ضد مودرن سبورت.. ستاد المحلة

الجولة 14: باي

الجولة 15: وادي دجلة ضد غزل المحلة.. ستاد السلام

الجولة 16: غزل المحلة ضد طلائع الجيش.. ستاد المحلة

الجولة 17: سيراميكا ضد غزل المحلة.. ستاد قناة السويس

الجولة 18: غزل المحلة ضد زد.. ستاد المحلة

الجولة 19: غزل المحلة ضد بيراميدز.. ستاد المحلة

الجولة 20: الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة.. ستاد الاسكندرية.

الجولة 21: غزل المحلة ضد فاركو.. ستاد المحلة

وتنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، في الثامن من شهر أغسطس المقبل، بينما تختتم البطولة في مايو 2026.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم، بمشاركة 21 فريقًا بعد قرار رابطة الأندية واتحاد الكرة بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وتقام منافسات الدوري المصري هذا الموسم من دور واحد، كمرحلة أولى، تتقابل فيها جميع الأندية مع بعضها، ثم بعد ذلك يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين.

وستكون الـ7 أندية الأولى في المرحلة الأولى تتنافس في مجموعة تحديد البطل، والـ14 فريقا الآخرين في المجموعة الثانية لتحديد الهابطين.

ومن المقرر يهبط هذا الموسم من الدوري الممتاز إلى دور المحترفين 4 فرق.

ويشارك في الدوري المصري أندية الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الاتحاد السكندري - المصري - فاركو - بتروجيت - زد - موردن سبورت - سيراميكا كليوباترا - حرس الحدود - البنك الأهلي - إنبي - الإسماعيلي - طلائع الجيش - الجونة - سموحة - غزل المحلة - كهرباء الإسماعيلية - المقاولون العرب - وادي دجلة.

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