نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع خط الصرف بمنطقتي المتربة والحفرية بمركز أوسيم (صور)

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا مشروع خط الصرف الصحي بمنطقتي المتربة والحفرية بمركز أوسيم.

وشدد نائب المحافظ على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة؛ تمهيدا لتشغيل خط الصرف الصحي ودخوله الخدمة الفعلية بمنطقة المتربة.

إقامة مشروعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ومن ناحية أخري، أجرى نائب المحافظ معاينة على الطبيعة لقطعة أرض أملاك دولة بالقرب من محوري كمال عامر وروض الفرج لدراسة إمكانية استغلالها في إقامة عدد من المشروعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة في إطار حرص الدولة على زيادة عدد المشروعات الخدمية بنطاق القرى لتحسين مستوى الخدمات التي تقدم بها والعمل على راحة المواطنين.



رافق نائب المحافظ كل من: اللواء صبري عبده رئيس حي الوراق، ومحمود حسين رئيس مركز أوسيم، والمهندسة دعاء أمين مدير إدارة نزع الملكية بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمهندس طارق فاروق مشرف مشروع الصرف الصحي بمنطقة المتربة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد كمال مدير عام الصرف الصحي ببشتيل بشركة مياه الجيزة، وعصام أبو العلا رئيس جهاز شبكات المرافق بالمحافظة ومسؤولو جهاز التعمير وجهاز أملاك الدولة بالمحافظة وشركة الغاز والشركة المنفذة للأعمال.

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