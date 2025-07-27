بالأسماء، الأقصر الأزهرية تعلن أوائل الثانوية على مستوى المحافظة

أصدرت منطقة الأقصر الأزهرية، بيانا ظهر اليوم الأحد، برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان، رئيس الإدارة المركزية، أعلنت فيه نتائج أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/ 2025، في مختلف الشعب (العلمي، الأدبي، والأدبي كفيف).

الأقصر الأزهرية تعلن أوائل الثانوية للعام 2024/ 2025

في القسم العلمي الطالب محمد مصطفى عبداللطيف عبدالحاكم من معهد الأقصر، محققًا المركز الأول بمجموع 647 درجة بنسبة 99.54%، وفي المركز الثاني الطالبة روان بهاء الدين أنور عبدالراضي من معهد فتيات أبو رجيلة بإسنا، بمجموع 640 درجة بنسبة 98.46%، أما المركز الثالث أميرة أحمد محمد عبدالرحيم (فتيات الطود)، سلمى مصطفى حفني لبيب (فتيات الأقصر)، بمجموع 633 درجة بنسبة 97.38%.

وشهد المركز الخامس اشتراك أربعة طلاب، بمجموع 632 درجة بنسبة 97.23%، وهم: أحمد ناجح محمد العادلي – بنين الأقصر، سلمى محمد مصطفى أحمد – فتيات البياضية، محمد علاء الدين أبو الحجاج أبو المجد – بنين الأقصر، منة يوسف شمس الدين يوسف عبدالله – فتيات الحرمين الخاص

وفي القسم الأدبي تصدر الطالب عمر محمود عبدالعليم حسين، من معهد المريس، القائمة بمجموع 541 درجة بنسبة 91.69%، أعقبه الطالب محمود محمد مرتضى حامد من معهد الأقصر بـ532 درجة بنسبة 90.17%، ثم بسملة يسري أحمد عبدالباسط من فتيات الأقصر بـ530 درجة بنسبة 89.83%.

فيما حقق الطالب حسين محمود عبدالحافظ البدري في الشعبة الأدبية (كفيف)، في من معهد محمد عبده الإسناوي المركز الأول بمجموع 403 درجات بنسبة 73.27%، يليه زياد أسامة حفني الدردير من معهد نجع الطويل بـ371 درجة بنسبة 67.45%، ثم نوبي حسن نوبي عاسور من معهد الأقصر بـ347 درجة بنسبة 63.09%.

وهنّأ فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان الطلاب الأوائل وأسرهم ومعاهدهم، مشيدًا بالمستوى العلمي والجهود الكبيرة التي بُذلت، ومؤكدًا أن هذا التفوق ثمرة للجد والاجتهاد. كما دعا باقي الطلاب إلى أن يسيروا على نهج زملائهم المتفوقين، لتحقيق التميز العلمي والمعرفي.

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