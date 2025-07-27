منافسات نارية خارج القائمة، هل يفجر مرشحو الفردي المفاجآت بمجلس الشيوخ القادم؟

يخوض مرشحو الفردي معركة نارية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، قد تجعل من هذه الشريحة الحصان الأسود للمجلس القادم، فهؤلاء يعتمدون على جهودهم الفردية، وشبكات علاقاتهم، وقدرتهم على التمويل الذاتي، لاسيما أن بعضهم قيادات فاعلة داخل أحزابهم ـ بما في ذلك أحزاب المعارضة ـ لكنهم اضطروا لخوض المعركة بمفردهم بعد استبعادهم من القائمة.

«أنا ابن الحزب، لكن في الانتخابات دي معتمد على نفسي بالكامل.».. تصريح إعلامي لأحد المرشحين المحتملين.

ملامح انتخابات مجلس الشيوخ

أحد أبرز ملامح الانتخابات الحالية، هو تحول التنافس الفردي إلى اختبار للقدرات الشخصية، لا مجرد امتداد للمنصة الحزبية، إذ في غياب القائمة يجد المرشح نفسه مضطرًا لإثبات الذات بمجهود شخصي.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يتجاوز عدد المتقدمين على المقاعد الفردية في بعض الدوائر أربعة أضعاف العدد المسموح به، ما يحول المنافسة إلى ما يشبه حرب عصامية، خاصة في ظل ما يصفه مراقبون بـ تراجع دور البنية الحزبية في إدارة الحملات المحلية.

وحسب خبراء، هناك أزمة ثقة داخلية في بعض الأحزاب، تجعل العضو نفسه غير واثق في قدرة الحزب على دعمه ميدانيًا، خصوصًا في الانتخابات ذات الطابع الفردي، بينما في المقابل يرى بعض الناخبين أن هذا النمط الجديد يعطي أفضلية للمرشح «ابن الدائرة»، الذي يعرفه الناس شخصيًا، بغض النظر عن الانتماء الحزبي.

«الحزب مش مهم أوي دلوقتي.. اللي إحنا بندور عليه حد يرد علينا.. ويساعد لما نحتاجه» سيدة من الشرقية تعلق على الانتخابات.

معركة الحسم في انتخابات الشيوخ

ومع اقتراب موعد التصويت، يبدو أن كثيرًا من هؤلاء المرشحين سيحددون بالفعل شكل المجلس القادم، ليس فقط كأفراد، بل كنموذج لسياسي قوي قادر على اقتحام أصعب المعارك بخطى فردية ودون اعتماد على أحد، فما المنتظر منه تحت القبة ؟

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشيوخ، والتي ستجرى خارج مصر يومي 1 و2 أغسطس المقبل ويومي 4 و5 من ذات الشهر بداخل البلاد.

وقامت لجان متابعة سير العملية الانتخابية بمقار المحاكم الابتدائية، وعددها 27 محكمة ابتدائية موزعة في مختلف محافظات الجمهورية، بإعلان القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات على النظام الفردي وكذا نظام القوائم، عبر وضعها في أماكن ظاهرة أمام مقار المحاكم الابتدائية المختصة، بعد إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعدما انتهت مرحلة الفصل في الطعون الانتخابية أمام قضاء مجلس الدولة.

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