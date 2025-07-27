محافظة الدقهلية تعلن عن 5 وظائف جديدة بالتعاقد

تعلن محافظة الدقهلية عن 5 وظائف بالتعاقد داخل ديوان عام محافظة الدقهلية للتعاقد بنظام الاستعانة، للعمل ضمن فريق عمل البوابة الإلكترونيةهذه الخطوة تعكس التزام المحافظة بتطوير بنيتها التكنولوجية واستقطاب الكفاءات للمساهمة في بناء منظومة إلكترونية متكاملة وفعالة.

اعلان عن 5 وظائف بالدقهلية

حيث أوضح اعلان وظائف المحافظة عن حاجته لـ : مطور نظم لغات برمجة - قواعد بيانات - تحليل نظم، 2 مصمم ويب HTML - CSS - JavaScript-React js-jQuery، و2 مصمم جرافيك

(UI Design) Adobe (Photoshop-Illustrator-InDesign-Figma-XD).

المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف

1- صورة من المؤهل الدراسي (حاسبات ومعلومات -الهندسة)

2- صورة من شهادة الميلاد

3- صورة من بطاقة الرقم القومي

4- شهادة خبرة عامين فأكثر

5- نماذج من الاعمال السابقة

6- صورة من شهادة التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث

7- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لديوان عام محافظة الدقهلية



وعلي الراغبين تقديم الطلب بمقر الديوان العام بمحافظة الدقهلية باسم السكرتير العام لمحافظة الدقهلية ومرفق به المستندات المطلوبة وتسليمها لقسم التعيينات بإدارة الموارد البشرية خلال الفترة (من 3-8-2025 حتى 18-8-2025).

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