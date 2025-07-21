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رياضة

نيوم السعودي يفاوض صفقة أوروبية جديدة

نيوم، فيتو
نيوم، فيتو

تستهدف إدارة نادي نيوم التعاقد مع الفرنسي إسماعيل دوكوري، مدافع ستراسبورج الفرنسي، ومواطنه أكسيل ديساسي، مدافع تشيلسي الإنجليزي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

صفقة قوية على أعتاب نيوم

ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة «ليكيب»، فإن إدارة نيوم دخلت في محادثات مباشرة مع مديري شركة «بلو كو» المالكة لأسهم ناديي تشيلسي وستراسبورج، من أجل ضم ديساسي ودوكوري، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن النادي الشمالي أبدى رغبته الكبيرة في التوقيع مع الثنائي الفرنسي.


وانضم ديساسي البالغ من العمر 27 عامًا إلى تشيلسي قادمًا من موناكو الفرنسي أغسطس 2024، في صفقة انتقال بلغت 45 مليون يور

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