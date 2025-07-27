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ثقافة وفنون

إخراج معتز التوني، عرض فيلم "قشموع" 7 أغسطس بالسينمات السعودية

المخرج المصري معتز
المخرج المصري معتز التوني، فيتو

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السعودي “قشموع” البرومو الرسمي للعمل والذي يشارك به نخبة من أبرز النجوم السعوديين والفنان بيومي فؤاد، وبتوقيع المخرج المصري معتز التوني.

 

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي بالسعودية يوم 7 أغسطس المقبل.

ويشارك في بطولة فيلم “قشموع”: الفنان بيومي فؤاد والفنان السعودي محمد الراشد ومحمد الجبرتي وسعيد صالح وأصايل محمد وسالم الخزيم ونواف السليمان وبدر محسن وعلي الحميدي، والعمل من إخراج معتز التوني وتأليف محمد الراشد ومحمد عجيلة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

برنامج “فضفضت أوي”

ويذاع في هذه الفترة برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، ومن تقديم المخرج معتز التوني، وهو مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية.

ويحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، ومن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

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أصايل محمد الفنان بيومي فؤاد المخرج معتز التوني برنامج فضفضت أوى بيومي فؤاد معتز التوني فيلم قشموع برنامج “فضفضت أوي”

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