محمد ممدوح لـ "فضفضت أوي": "ما كانش في دماغي أطلع ممثل”

أوضح الفنان محمد ممدوح في برنامج "فضفضت أوى"، الذي يقدمه المخرج معتز التوني على منصة Watch it الرقمية، كيف بدأت حكايته مع التمثيل.

حيث قال ممدوح “ما كانش في دماغي أطلع ممثل”، وحكى أنه ذهب لصديق مقرب له يدعى محمد خالد، كان معدًّا موسيقيًّا وممثلًا، في إجازة منتصف العام في الصف الثاني الثانوي بعد مباراة ملاكمة، وكان حينها في حالة نفسية سيئة، فقال له صديقه أنه لديه “بروفة”، فدعى ممدوح للذهاب معه فذهب ممدوح معه مضطرًّا ولكن حينما دخل المسرح شعر بالانبهار، ورأى مشهدًا عن القضية الفلسطينية فتأثر كثيرًا، فقرر التجربة.

وبعدها بدأ في الدخول في عالم الفن والمسرح، واكتشف ممدوح مع الوقت أنه لم يكن قادرًا على التعبير عن نفسه واكتشف أن التمثيل يساعده في هذا الأمر، وأكد أنه أصر بعد مرحلة الثانوية العامة على دخول معهد السينما، حيث كان يرغب في أن يصبح مؤلف، ولكنه سقط في اختبار الورشة.

اتجه ممدوح بعدها لكلية الحقوق بجامعة طنطا بسبب ضغط أسرته على ضرورة الحصول على شهادة جامعية، ولكن الفن والتمثيل ظل في قلبه، وأشار إلى أن التمثيل وضعه في منطقة ذهنية جعلته يشعر بالسعادة فقد وقع في حب القراءة خاصة الروايات، وأشار إلى أن أول مرة يرى نفسه على شاشة السينما كان من خلال فيلم “إبراهيم الأبيض”، مؤكدًا أنه"اتضايق" وخرج، لأنه يشعر دومًا أن هناك أفضل مما قدم.

برنامج "فضفضت أوى"

"فضفضت أوى" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

وبرنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.