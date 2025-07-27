عبد الناصر عدو الثقافة!

هل كان الزعيم جمال عبد الناصر ضد الثقافة وحرية الإبداع كما يروج البعض؟ طبعا لا شيء مطلق، لكن تعالوا نناقش المعطيات لنصل إلى النتيجة.. كيف؟ بالبحث عن الجانب الثقافي في ثورة يوليو والمكونات الثقافية التى شكلت شخصية زعيمها.. والترجمة الحقيقية للفكر هى الفعل المتمثل في إنشاء معاقل للثقافة والتنوير والتعليم.. والسبب أن الثقافة هي أحد أجنحة الحفاظ على الهوية الوطنية وانقاذها من التبعية الاستعمارية.. لكن كيف تمت الترجمة إلى فعل على أرض الواقع.



أول ضربة كانت بعد شهور قليلة من قيام الثورة وبالتحديد عام 1953 بإنشاء وزارة للثقافة والإرشاد القومي ولأول مرة في تاريخ مصر.. لكن هل اقتصر الأمر على الشكل السياسي؟ طبعا.. لا، وتمثل ذلك في اختيار شخصيات ذات وعي وثقل ثقافي وخيال إبداعي تتولى التنفيذ والتفكير، وفى مقدمتهم كان ثروت عكاشة أحد الضباط الأحرار..

والنتيجة إنشاء كل المؤسسات التي تقوم عليها النهضة الثقافية الشاملة مثل: أكاديمية الفنون عام 1969، لتضم المعاهد العليا للمسرح والسينما والنقد والبالية والأوبرا والموسيقى والفنون الشعبية، لتوفير تعليم متخصص في الفنون المختلفة، والثقافة الجماهيرية لنشر الثقافة والفن بين الجماهير في المدن والقرى..

وتم إنشاء هيئة الكتاب عام 1961 لنشر الانتاج الفكري والتراث المصري والعربي والعالمي، والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية الذي تغير اسمه إلي المجلس الأعلى للثقافة "العقل المدبر للتخطيط الثقافى".. الخ، وهيئات في السينما والمسرح والفنون يتولاها كبار الأدباء والمفكرين أمثال نجيب محفوظ ويحيى حقي..



وأدى المناخ الثوري إلي حالة من حالات الفوران الإبداعي في كل المجالات تقترب لما يمكن تسميته نهضة ثقافية وفنية تركت بصمة واضحة على تاريخ مصر الثقافى الحديث.. والسؤال هل من ينشأ مثل هذه المؤسسات يكون ذو أفق ثقافي محدود؟



بالعودة لجذور الرئيس عبد الناصر الثقافية والفكرية، الشعبي منها والرسمي، العربي منها والعالمي، الديني منها والمدني، تفسر توجهه الجدي نحو الثقافة والإبداع، فالذي يهتم بتعاون أم كلثوم وعبد الوهاب لإنتاج عمل فني، ويجعله يطالب بإنشاء التليفزيون إلي جانب الإذاعة والصحافة، لتكون أذرع الثورة الثقافية والقوى الناعمة الاعلامية والسياسية لمصر الثورة، كل ذلك يجعلنا نفكر في إجابة السؤال المعضلة.



والكاشف الآخر لشخصية عبد الناصر يأتي من نهمه للقراءة المتنوعة بين الأدب، التاريخ، الفكر السياسي، وتاريخ الحضارات وسير القادة الذين أحدثوا تغييرات كبرى، مثل نابليون بونابرت ومصطفى كمال أتاتورك، وبسمارك "موحد ألمانيا"، وغاريبالدي "موحد إيطاليا".. الخ..

بالإضافة إلي استيعاب كتابات المفكرين الذين تناولوا قضايا العدالة الاجتماعية، ومكافحة الاستغلال، ودور الدولة في التنمية، ودراساته للنظريات والأيديولوجيات السياسية وسبل التحرر من الاستعمار، وتجارب الدول التي كانت تحت الاستعمار وتسعى للاستقلال والتنمية، وهذا الاهتمام عزز من دوره كأحد قادة حركة عدم الانحياز، كلها تشكل رؤيته لبناء دولة قوية وموحدة.



وتأثر عبد الناصر بالكتابات الأدبية واضح، مثل عودة الروح لتوفيق الحكيم، التي يقال إنها ألهمت الضباط الأحرار وجمال عبد الناصر نفسه للثورة، حيث تناولت فكرة أن الشعب المصري بحاجة إلي قائد يجسد آماله ورغباته..



ولعل إيمانه بحرية الإبداع جعلته يناصر نشر روايات نجيب محفوظ المعارضة بل وتحويل العديد منها إلى أفلام سينمائية، رغم إيعاز البعض بأنه يقصده بالسلب مثل قصة القطار ودفاعه عن نشر رواية أولاد حارتنا في حلقات فى عام 1959 في الأهرام، رغم أن البعض يرى أن رمزيتها (الصراع بين الجبل والفتوة) قد تحمل إسقاطات على السلطة.



ولعل فيلم شيء من الخوف عام 1969 هو أحد الأمثلة البارزة على تعامل عبد الناصر مع الإبداع رغم اعتراض الرقابة التي رفضت عرض الفيلم بشكل مبدئي، وكان السبب في التفسيرات الرمزية التي رأت شخصية عتريس (الديكتاتور الذي يفرض إرادته بالقوة) إسقاطًا على شخصية عبد الناصر ونظام حكمه. وشاعت مقولة جواز عتريس من فؤادة باطل كشعار لرفض الظلم..



يؤكد بعض المقربين إن عبد الناصر نفسه طلب مشاهدة الفيلم. وبعد أن شاهده، أجاز عرضه وقال مقولته الشهيرة: "لو أنا بالبشاعة دي، يبقى الناس ليها حق تكرهني".



باختصار كانت السياسة الثقافية في عهد عبد الناصر تهدف إلى تحقيق الدعم اللامحدود للثقافة (كأداة لخدمة أهداف الثورة وبناء الهوية)، مما خلق فترة غنية بالإنتاج الفني.. فهل كان الزعيم جمال عبد الناصر بعد ما ذكرت بعضه ضد الثقافة وحرية الإبداع؟ أما الموقف الغريب الذي لم أجد له تفسيرا أو إجابة وأنا أسأل أصحابه عنه: لماذا تحبون عبد الناصر وقد دخلتم سجونه؟

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