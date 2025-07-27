منتخب السلاح يتأهل لثمن نهائي بطولة العالم في جورجيا

منتخب السلاح، تأهل المنتخب الوطني لسلاح السيف، لثمن نهائي منافسات الفرق ببطولة العالم المقامة حاليا في جورجيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

ووصل المنتخب الوطني للدور ثمن النهائي بعد الفوز على منتخب المكسيك بنتيجة (45-28).

وكان أحمد هشام لاعب المنتخب الوطني لسلاح السيف، قد حصد الميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في جورجيا.

وتأهل أحمد هشام للدور المصنف 20 على العالم، لنصف النهائي بعد الفوز على بطل إيطاليا بيترو توري المصنف 45، بنتيجة (15-8)، ليضمن ميدالية في منافسات الفردي بالبطولة العالمية.

أحمد هشام

ووصل أحمد هشام إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على التركي أنور يلدريم باللمسة الذهبية (15-14).

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف، على مستوى الرجال: "زياد السيسي، ومحمد عامر، وأدهم معتز، وأحمد هشام".

وعلى مستوى السيدات: "ندى حافظ، ونجوى نوفل، وريناد الدكش، والعنود حازم".

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