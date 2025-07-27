هل تنافس الفضة الذهب في مصر؟.. خبراء: المعدن الأصفر الخيار الأول للمصريين في أوقات الأزمات.. ورئيس الشعبة: التوسع في التصنيع المحلي السبيل الوحيد لإنقاذها

الذهب والفضة، لطالما ارتبطت صناعة الفضة في مصر بتاريخ عريق وحرفية متوارثة عبر الأجيال من أسواق خان الخليلي التاريخية إلى ورش الصاغة المنتشرة، شكلت الفضة جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي والاقتصادي للبلاد ولكن، كيف يبدو مستقبل هذه الصناعة في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة؟

التحديات الراهنة: من ارتفاع الأسعار إلى المنافسة العالمية

تواجه صناعة الفضة في مصر عددًا من التحديات التي قد تؤثر على مسارها المستقبلي منها، تقلبات أسعار المواد الخام حيث تعتمد الصناعة بشكل كبير على استيراد الفضة الخام، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وأسعار صرف العملات الأجنبية. هذا يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية للمنتج المصري والمنافسة من المنتجات المستوردة: يواجه المنتج المحلي منافسة شرسة من الفضة المستوردة، خاصة من الدول التي تتمتع بتكاليف إنتاج أقل أو تقنيات تصنيع متقدمة.

من التحديات يظهر نقص العمالة الماهرة والمدربة، حيث يميل الشباب إلى البحث عن فرص عمل في مجالات أخرى، بالإضافة إلى أن الأجور في هذا القطاع قد لا تكون محفزة بما يكفي والتسويق التقليدي ولا يزال التسويق للمنتجات الفضية في مصر يعتمد بشكل كبير على الطرق التقليدية، مما يحد من وصولها إلى شرائح أوسع من المستهلكين، خاصة الشباب فضلا عن ارتفاع تكاليف التشغيل وتشمل هذه التكاليف أسعار الطاقة والإيجارات والضرائب، مما يضيف أعباء إضافية على أصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة.

هل تنافس الفضة الذهب في مصر؟

وعن منافسة الفضة للذهب في مصر أكد خبراء، أنه لا يمكن القول إن الفضة ستنافس الذهب بالكامل في مصر كـ"ملاذ آمن" أساسي أو استثمار طويل الأجل بنفس الدرجة، فالذهب يظل هو الخيار الأول للمصريين في أوقات الأزمات والتحوط من التضخم. ومع ذلك، هناك بعض الجوانب التي قد تجعل الفضة أكثر جاذبية أو حتى تتفوق على الذهب في بعض الأحيان أو لبعض المستثمرين، خاصة في السياق المصري.

الفضة فى مصر

وتستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، لصياغة استراتيجية جديدة تشمل مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، والتي تعاني خلال السنوات الماضية، نتيجة التوسع في الاعتماد على المنتجات الفضية المستوردة، على أن يتم إرسالها إلي الجهات المعنية.

ورش تصنيع الفضة في مصر

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات: إن عددا كبيرا من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات حقيقية، تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، والتي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية.

وأضاف، في بيان شعبة الذهب والمعادن، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصًا القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة.

وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب، موضحًا أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.

وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة.

تحركات الشعبة لإنقاذ صناعة الفضة فى مصر

ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.

وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج.

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