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ثقافة وفنون

عرض "أول من رأى الشمس" ضمن فعاليات المهرجان القومي الليلة

عرض أول من رأى الشمس،
عرض أول من رأى الشمس، فيتو

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، في التاسعة مساء اليوم، عرض "أول من رأى الشمس"، ثالث عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، المشاركة ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

عرض أول من رأى الشمس 

العرض تجربة نوعية لفرقة قصر ثقافة روض الفرج، تأليف محمد عادل، وإخراج أحمد زكي، وقصته مستوحاة من أحداث حقيقية وقعت في مدينة بلجراد أثناء الحرب الأهلية في يوغسلافيا، حول مجموعة تختبئ في قبو لصناعة الأسلحة دون العلم بانتهاء الحرب، ويستمر عرضه حتى غدا الاثنين.

وقد حصد العرض جائزة المركز الأول في مهرجان التجارب النوعية في دورته الأخيرة، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير.

المهرجان القومي للمسرح المصري 

وتشهد الدورة الحالية المهرجان مشاركة 35 عرضا مسرحيا، ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب ثلاثة عروض خارج المنافسة، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

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