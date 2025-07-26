السبت 26 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح اليوم

المهرجان القومي للمسرح،
المهرجان القومي للمسرح، فيتو

ينظم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، اليوم السبت 26 يوليو الجاري، العديد من الفعاليات والعروض المسرحية ضمن برنامج دورة هذا العام. 

برنامج المهرجان القومي للمسرح اليوم 

 ويأتي برنامج فعاليات المهرجان القومي للمسرح كالتالي: 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

 وتستمر الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري حتى يوم 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

 

وتشهد الدورة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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