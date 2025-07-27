رئيس غرفة القاهرة يشارك في افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية

شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، في افتتاح سوق اليوم الواحد، والذي افتتحه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم الأحد، بمنطقة الجمالية أمام مبنى حي وسط ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد، كما شارك من غرفة القاهرة ابراهيم المغربي عضو مجلس إدارة الغرفة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

سوق اليوم الواحد ساهم في استقرار الأسواق

وأشاد أيمن العشري بجهود الدولة لتوفير احتياجات الأسر من السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق.

وأكد أيمن العشري علي أهمية مبادرة أسواق اليوم الواحد التي توفر السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين؛ تخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهلهم، حيث تطرح السلع بأسعار تقلّ عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30% تقريبا.



وأشاد رئيس غرفة القاهرة بالجهود الكبيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة القاهرة في التعاون لنشر أسواق اليوم الواحد في مختلف أحياء المحافظة لدعم المواطنين.

كما أشاد العشري بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لنشر أسواق اليوم الواحد في كافة محافظات الجمهورية وهو ما يؤكد نجاح أسواق اليوم الواحد في دعم المواطنين وزيادة معروض السلع للحفاظ على استقرار السوق.

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