ورش في المونتاج والإخراج وفنون الموسيقي، برنامج التدريب الصيفي للشباب وطرق الاشتراك

أعلن الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ووائل حسين إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، عن برنامج التدريب الصيفي للشباب، تحت شعار "القوة في الشباب.. الدورة الثانية".

برنامج التدريب الصيفي للشباب

يمتد البرنامج على مدار 3 أسابيع خلال شهر أغسطس، وهو موجه للشباب من سن 18 إلى 35 سنة.



ويشتمل البرنامج على مجموعة من اللقاءات الفكرية والمحاضرات والورش التدريبية للشباب، والتي ينظمها المجلس في الفترة من 10: 28 أغسطس 2025؛ وتتضمن إقامة عدد من اللقاءات الفكرية والمحاضرات العامة والورش التدريبية؛ يشارك فيها نخبة من الكتاب والمفكرين والمؤرخين والفنانين والإعلاميين والباحثين،

وتأتي المبادرة في إطار خطة عمل وزارة الثقافة فيما يخص تنفيذ خطة التنمية المستدامة بشكل عام، وفي مجال دعم ورعاية الموهوبين من الشباب على وجه الخصوص؛ فضلا عن ترسيخ أهمية الحوار الثقافي وتبادل الآراء بين كبار المثقفين وشباب المثقفين؛ حيث تستهدف المبادرة مشاركة الشباب من سن ١٨ حتى ٣٥ سنة، وتمتد فعاليات المبادرة خلال شهر أغسطس على مدار ثلاثة

أسابيع، يتم خلالها تنظيم ثماني محاضرات رئيسية، يحاضر فيها كبار المفكرين والفنانين والمتخصصين،

وذلك على النحو التالي:



برنامج فعاليات المبادرة



أولًا: المحاضرات العامة:

المحاضرة الافتتاحية، بعنوان: (الشباب وبناء الوعي الجمالي: الثقافة قوة وهوية) يقدمها الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة - الأحد 10 أغسطس 2025.

محاضرة بعنوان: (رسالة تراثية من تحت الماء: حوارات البحر والتراث المصري المغمور بالمياه) يقدمها الدكتور أسامة النحاس - الأحد 10 أغسطس 2025.

محاضرة بعنوان: (مقدمة في الذكاء الاصطناعي: ماذا يحتاج الشباب أن يعرف؟) يقدمها

الدكتور محمد خليف - الثلاثاء 12 أغسطس 2025.

محاضرة بعنوان: (لقاء فكري) يقدمها الفنان محمد عادل - الخميس 14 أغسطس 2025.

محاضرة بعنوان: (صوتك قوة.. وعيك أمان) تقدمها

هند الضاوي- الأحد 17 أغسطس 2025.

محاضرة بعنوان: (تقاطع العلم والموسيقى) يقدمها الدكتور حامد عيد الإثنين 18 أغسطس 2025

محاضرة بعنوان: (لقاء فكري) يقدمها الدكتور عمر المعتز بالله - الأربعاء 20 أغسطس 2025.

محاضرة بعنوان: (دور الفن في التأثير على المجتمع) يقدمها الدكتور محمد الشافعي - الخميس 21 أغسطس 2025.

محاضرة بعنوان:

(لقاء فكري) يقدمها الكاتب أحمد محمود أبو زيد- الإثنين 25 أغسطس 2025.

وعلى الشباب الراغبين في المشاركة في اللقاءات الفكرية ملء نموذج التسجيل التالي أونلاين:





ثانيًا: الورش التدريبية



1. ورشة الإخراج المسرحي، للمخرج سامح مجاهد.

2. ورشة تصوير سينما، للفنان فادي مجدي.

3. ورشة تمثيل، للفنان طه خليفة، والفنان محمد مبروك.

4. ورشة إلقاء د. حسين حسني.

5. ورشة مونتاج، للفنان ريمون وليم.

6. ورشة إخراج، للمخرج روماني خيري.

7. ورشة السيناريو والحوار، للكاتب ناجي عبد الله.

8. ورشة الإخراج الفني لكتب وقصص الأطفال من الفكرة للنشر د. كريم سيد، ود. إيمان صلاح.



وعلى الشباب الراغبين في المشاركة في الورش التدريبية ملء نموذج التسجيل التالي أونلاين:



تقام جميع الفعاليات بمقر المجلس الأعلى للثقافة.



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