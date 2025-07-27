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رياضة

تعرف على نظام الدوري الممتاز بمشاركة 21 فريقا قبل القرعة

الدوري الممتاز، فيتو
الدوري الممتاز، فيتو

تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة  قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026،  في الثالثة مساءً، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر «مشروع الهدف».

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: 

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

ملامح قرعة الدوري الممتاز

وتم الاتفاق على ترقيم الأندية بناءً على ترتيب آخر موسم، حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى، بصفته بطل الدوري، ثم بيراميدز ثانيًا، والزمالك ثالثًا، كما جاء ترتيب الموسم الأخير ثم باقي الأندية، بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز.

وصعدت ثلاثة أندية إلى الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، وهي: المقاولون العرب، وادى دجلة، وكهرباء الإسماعيلية، وحجز الأخير مكانه فى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه.

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