الأحد 27 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد العوضي صاحب مصحة إدمان في "علي كلاي"

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

يقدم الفنان أحمد العوضي خلال مسلسله الجديد “علي كلاي” شخصية رجل أعمال لديه مصحة نفسية لعلاج الإدمان، ويظهر خلال العمل وهو يحكي قصته مع الإدمان والتعافي منه.

وكان الفنان أحمد العوضي، قد بدأ التحضير لمسلسل جديد يحمل اسم “علي كلاي”، والذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.

وكشف مصدر مقرب من العوضي أنه سوف يتخلى عن شخصية البطل الشعبي، والشخصية الصعيدية في المسلسل الجديد، الذي سوف يكون مفاجأة للجمهور.

وأضاف المصدر أن العوضي يقدم بعض الخطوط الدرامية الجديدة، من خلال شخصية شاب يعاني من مرض نفسي، ويضطر لدخول مصحة للعلاج النفسي، خاصة أنه يعاني من مرض الذهان، كما أن هناك أحداثا أخرى سوف تكشف تفاصيل تلك الشخصية المحيرة.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد شارك في سباق رمضان الماضي، بمسلسل “فهد البطل”، والذي حقق نجاحا كبيرا.

أبطال مسلسل فهد البطل 

ومسلسل "فهد البطل" بطولة: الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما شارك في بطولة المسلسل: أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

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أحمد العوضي علي كلاي مسلسل علي كلاي اخباؤ الفن محمود حمدان مصحة نفسية لعلاج الإدمان مسلسل “فهد البطل” مرض الذهان

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