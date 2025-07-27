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خارج الحدود

بينهم أطفال، ارتقاء 6 شهداء في قصف اسرائيلي على خيام النازحين بخان يونس

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

أعلنت تقارير إخبارية صباح اليوم الأحد، عن ارتقاء 6 شهداء بينهم أطفال في قصف الاحتلال على خيام النازحين بمنطقة أصداء شمال خان يونس.

وأفادت مصادر طبية في غزة، مساء أمس السبت، باستشهاد 71 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 42 من طالبي المساعدات.

أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة

وأمس، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أزمة الجوع في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا مع استمرار العمليات العسكرية وتقييد دخول المساعدات.


الاحتياجات الغذائية في غزة

وأكد البرنامج، في بيان رسمي، أن الاحتياجات الغذائية في غزة تفوق بكثير ما يتم توفيره حاليًا، محذرًا من أن السكان المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون خطر المجاعة.

وشدد البيان على أن "الوقف الفوري لإطلاق النار هو أمر ضروري وعاجل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآمنة والمستدامة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتجنب كارثة إنسانية وشيكة.

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