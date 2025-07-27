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ثقافة وفنون

"الشاطر" أمير كرارة يقترب من تحقيق 45 مليون جنيه

فيلم الشاطر
فيلم الشاطر

استطاع فيلم الشاطر بطولة الفنان أمير كرارة أن يحقق ما يقرب من 45 مليون جنيه إيرادات منذ بداية عرضه.

 

 

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي: إن فيلم الشاطر الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد حقق ليلة أمس ما يقرب من 3 ملايين جنيه. 

أبطال فيلم الشاطر 

“الشاطر” بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، خالد الصاوي، مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.

أماكن عرض فيلم الشاطر 

يعرض الفيلم في 6 محافظات كالتالي: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة نجع حمادي بقنا، وسينما هيبس بالوادي الجديد.

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الشاطر أمير كرارة اخبار الفن هنا الزاهد

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