الأحد 27 يوليو 2025
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أخبار مصر

غدا، تشغيل قطار السودانيين الثاني

قطار
قطار

تستعد السكة الحديد، لتشغيل القطار الثاني المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك يوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

ينطلق من محطة مصر القطار الثانى رقم 1940 (ثالثة مكيفة)، الساعة 11:00 صباحًا، ليصل إلى محطة أسوان الساعة 11:00 مساءً في نفس اليوم، طبقا لجدول تشغيل القطار الأول الذي تم تسييره في 21 يوليو الجاري.

على أن يعود القطار من أسوان إلى القاهرة يوم الثلاثاء 29 يوليو برقم 1945 (ثالثة مكيفة)، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 07:50 صباحًا، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 21:50 مساءً، وذلك لخدمة جمهور الركاب وتوفير وسيلة نقل مريحة ومنظمة.

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الأشقاء السودانيين العودة الطوعية السودانيين جمهور الركاب

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