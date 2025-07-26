السبت 26 يوليو 2025
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أخبار مصر

شديد الحرارة على هذه المناطق، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

حالة الطقس
حالة الطقس

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس غدا الأحد، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة  الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبى للرياح يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 38

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 41
درجة الحرارة المحسوسة: 43

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 45

 وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة. 

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