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رياضة

المصري يلتقي الترجي التونسي وديا بتونس اليوم

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يلتقي فريق المصري ونظيره الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو خلال معسكره الحالي في تونس ضمن استعداداته للموسم الجديد.

 

مباراة المصري والترجي 

وغادرت بعثة فريق المصري البورسعيدي مدينة سوسة مساء أمس السبت إلى تونس العاصمة، وذلك للمبيت بها استعدادًا للمباراة الودية الثالثة للفريق والتي تجمعه اليوم بنظيره الترجي.

 

 

بعثة المصري في تونس

المصري بدأ معسكره المغلق بتونس استعدادًا للموسم الجديد منذ التاسع عشر من يوليو الجاري ويستمر حتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وتعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع مضيفه فريق الصفاقسي التونسي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما الأحد على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس في مستهل مباريات النسور الخضر الودية بمعسكرهم المغلق المقام حاليًا بتونس والذي يستمر حتى الأول من أغسطس المقبل.
 

 

 

 

المصري يخسر أمام النجم الساحلي بهدفين لهدف واحد

وفاز فريق النجم الساحلي التونسي على ضيفه فريق المصري بهدفين لهدف واحد في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة وأدارها طاقم تحكيم تونسي مكون من محرز المالكي، وائل الحناشي،  مروان حمودة والحكم الرابع وليد الهيذلي.

ويُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

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