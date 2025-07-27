باسم سمرة: لا خلافات بين فريق عمل "بنات فاتن" وانتظروا شخصية مختلفة

أكد الفنان باسم سمرة أنه لا توجد أي خلافات بينه وبين فريق العمل في فيلم بنات فاتن مع الفنانة يسرا.

وقال في تصريحات لفيتو إن تصوير أحداث العمل تسير بشكل جيد، ويقدم خلال العمل شخصية مختلفة وجديدة عليه في العمل.

وكان باسم سمرة ترك لوكيشن التصوير بعد تأخر يسرا عن الموعد المحدد ما يقرب من 3 ساعات.

باسم سمرة يترك لوكيشن تصوير بنات فاتن ويرفض استكمال التصوير

وكانت الفنانة يسرا قد تخوفت من تصوير مشهد صفع باسم سمرة خلال الأحداث، مما جعلها تتردد في تصوير هذا المشهد من الأساس، ولكن بعد إصرار مخرج العمل تم تصويره بدون إعادة.

وتنتهي الفنانة يسرا من تصوير أحداث فيلمها الجديد “بنات فاتن” خلال أسبوعين، ويتم التصوير حاليًا في أحد الديكورات الشعبية الخاصة بالعمل.

وتلعب الفنانة يسرا شخصية سيدة شعبية تعيش بمنطقة بولاق، خلال أحداث فيلمها الجديد بنات فاتن الذي استكملت تصوير أحداثه أمس.

أبطال فيلم “بنات فاتن”

وفيلم "بنات فاتن" يشارك في بطولته كل من: هدي المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة ومواطنه إسلام مبارك، حمدي هيكل والعمل من تأليف أمينة مصطفى.

ومن ناحية أخرى، تبدأ الفنانة يسرا تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد "الست لما" خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد معاينة أماكن تصوير العمل.

أبطال فيلم “الست لما”

وتم التعاقد بشكل رسمي مع جميع أبطال العمل، وهم: ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، انتصار، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، ماجد المصري، رانيا منصور، تدور أحداث العمل في قالب كوميدي، وهناك بعض المشاهد الكوميدية التي تجمع بين النجمين.

وكانت المنتجتان رنا السبكي وندا السبكي أعلنتا تعاقدهما مع النجمة “يسرا” على بطولة فيلم "الست لما" الذي ينتمي لأعمال اللايت كوميدي، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج رنا وندى السبكي، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال يسرا في السينما فيلم "شقو"، حيث شاركت فيه بظهور خاص، والعمل من بطولة: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثي، وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

وظهرت يسرا خلال شهر رمضان الماضى 2025، كضيفة شرف خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد ++ بطولة: دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، ألفت إمام، جيسيكا حسام الدين ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

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