انهيار عقار بأحد أسواق المنصورة (صور)

شهد سوق ستوتة بنطاق حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية انهيار عقار دون حدوث أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات.

انهيار عقار دون حدوث خسائر في الأرواح بسوق ستوتة

وفي هذا الشأن وفور الإخطار بحدوث انهيار بأحد العقارات بنطاق حى غرب، وجه محمد أمين الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة بسرعة التعامل الفوري ورفع الآثار الناجمة عن الواقعة.

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن سرعة التعامل الفوري مع الأزمات والكوارث فور وقوعها وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة إن وجد.

وعلى الفور، توجه أحمد عرفة نائب رئيس حى غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من وليد عبادة مسئول الإشغالات، وأحمد نشأت مسئول الإشغالات بالنوبتجية المسائية، والمتولى الديب مدير الكوارث والأزمات، ومسئولي الإدارة الهندسية من الفنيين ولجنة المنشآت إلى موقع العقار الكائن بمنطقة حوض البستان من سوق ستوتة، ذلك بحضور كول أمنى من قسم أول.

انهيار النصف الشرقي البحري من العقار بالكامل حتى سطح الأرض

حيث تبين وجود انهيار النصف الشرقي البحري من العقار بالكامل حتى سطح الأرض، والعقار مكون من طابقين، دون حدوث أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات

وعلى الفور تم عمل كردون أمني بمحيط العقار حرصا على المارة والمواطنين، كما تم رفع الآثار الناجمة عن الواقعة وفتح الشارع للمارة والمواطنين، وتم فصل كافة المرافق عن العقار.

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