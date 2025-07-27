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سياسة

بعد حصوله على جوائز دولية، عرض خاص للفيلم الفلسطيني "شكرا لأنك تحلم معنا" بنقابة الصحفيين غدا

فيلم شكرا لأنك تحلم
فيلم شكرا لأنك تحلم معنا، فيتو

تنظّم اللجنة الثقافية والفنية بـنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، عرضًا خاصًا للفيلم الروائي الفلسطيني "شكرًا لأنك تحلم معنا" للمخرجة ليلى عباس، غدا الإثنين، في الساعة ٧ مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمبنى النقابة.

قصة فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا 

 بدراما تمزج بين المؤامرات المالية والصراع على الميراث، يتابع فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" قصة مريم ونورا، اللتين تُوفِّي والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب، لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.

مهرجان لندن السينمائي

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني (BFI)، ثم شارك في أكثر من 15 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا، وفاز بعدة جوائز مرموقة، منها جائزة أفضل فيلم عربي طويل بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم بجوائز جولدن روستر، وجائزة أفضل مخرج بمهرجان سالونيكي السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم روائي من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وجائزة أفضل سيناريو لليلى عباس من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي طويل من مهرجان هيوستن للسينما الفلسطينية.

فيلم “شكرًا لأنك تحلم معنا” بطولة ياسمين المصري، وكلارا خوري، وكامل الباشا، وأشرف برهوم، ومدير تصوير كونستانتين كرونينج، ومونتاج هبة عثمان، من تأليف وإخراج ليلى عباس، وإنتاج (فلسطين - ألمانيا - السعودية - قطر - مصر). تتولى MAD Distribution التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.
عرض فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" يأتي ضمن تعاون مشترك بين اللجنة الثقافية والفنية وشركة MAD Solutions، وتم بجهد من الكاتب الصحفي والسيناريست محمد علوش، في إطار إعادة إحياء نادي السينما بالنقابة، وتتولى الكاتبة والمخرجة ناهد نصر  تقديم ومناقشة الفيلم.

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الفيلم الفلسطيني شكرا لأنك تحلم معنا فيلم شكرا لأنك تحلم معنا نقابة الصحفيين

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