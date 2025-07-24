الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين

يتساءل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، عن موعد الاشتراك والأوراق المطلوبة في صندوق التكافل.

أعلنت نقابة الصحفيين أن الاشتراك صندوق التكافل الخاص لأعضاء نقابة الصحفيين مفتوح طوال العام.



الأوراق المطلوبة للاشتراك

(صورة البطاقة الشخصية + صورة كارنيه النقابة + عدد 1 صورة شخصية)



مميزات الاشتراك بالصندوق

1- عند بلوغ سن الستين يتم صرف ميزة تكافلية مرتبطة بسن العضو عند الاشتراك.

2- عند وفاة العضو يتم صرف الميزة التكافلية للورثة المحددين من قبل العضو.



3- يقوم الصندوق بمنح قروض بقيمة 75% من إجمالي الاشتراكات المسددة بفائدة سنوية مساوية لأعلى عائد على استثمارات الصندوق بحد أقصى 30 شهرًا.



4- عند رغبة العضو في الانسحاب من الصندوق يقوم باسترداد نسبة من إجمالي الاشتراكات المسددة مرتبطة بسن العضو عند الانسحاب.

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