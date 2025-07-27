تعديلات الدفع الرباعي والذكاء الاصطناعي لسيارات سوزوكي جيمني

حصلت سيارات سوزوكي جيمني علي العديد من التعديلات وأنظمة الدفع الرباعي لكي تلائم الطرق الوعرة، تنافس من خلالها سيارات مرسيدس G-Class ولاند روفر ديفندر صغيرة.

تعديلات سيارات سوزوكي جيمني

زودت سيارات سوزوكي جيمني بمصابيح أمامية جديدة وإشارات انعطاف على طراز Defender الكلاسيكي، إلى جانب شبكة أمامية سوداء اللون تحمل شارة بيضاوية خضراء مألوفة تعكس لغة تصميم Land Rover، لإكمال المظهر، صممت DAMD لوح حماية خاصًا لسيارة جيمني، ومصدات أمامية وخلفية جديدة، ورفارف مميزة. كما زُوّدت سيارة ليتل دي بواقيات طينية، ويمكن اختيارها بتصاميم عجلات متنوعة.



وامتلكت سيارات سوزوكي جيمني مصد أمامي فولاذي مبسط مزود بمصابيح ضباب صفراء مربعة. كما تتميز بمصابيح خلفية رياضية مستوحاة من طرازات الفئة-G القديمة

وتتضمن مجموعة من واقيات الطين،، وشبكًا أماميًا أسود صغيرًا، ومصدًا فولاذيًا أسود مع لوح حماية بارز. كما قامت شركة التعديل اليابانية بتصميم مرايا جانبية جديدة للسيارة، وأضافت أقواسًا بارزة، وأكملت المظهر بمجموعة مذهلة من عجلات OZ Racing.

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